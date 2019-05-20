В Эквадоре белорусы добывают теперь почти вдвое больше нефти

В конце прошлого года эта цифра составляла 270 тонн. «Вырасти» удалось за счет четырех скважин, пробуренных уже в 2019-м.





Андрей Бохан, начальник управления внешнеэкономической деятельности «Белоруснефти»:





Ввод этой скважины позволил достичь знаковой для нас цифры в Эквадоре – теперь со всех десяти скважин мы добываем в сутки 500 тонн. С начала года объем суточной добычи увеличился более чем на 200 тонн. Таким образом, за счет четырех скважин, пробуренных в 2019 году, нам удалось нарастить добычу почти в два раза.





Нынешний год в «Белоруснефти», как и предыдущий, считают важным с точки зрения разработки нефтяных месторождений в Эквадоре. В 2019 году планируется кроме четырех уже построенных скважин, пробурить еще две. И довести эксплуатационный фонд до 12 скважин. А также завершить строительство всей наземной инфраструктуры по подготовке нефти и воды на месторождении Армадильо, пишет сайт Neft.by







