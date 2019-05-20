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В Эквадоре белорусы добывают теперь почти вдвое больше нефти

Белорусы пробурили в Эквадоре уже 10-ю скважину. На месторождении Армадильо (Блок 55). 19 мая она вышла на рабочий режим добычи. Теперь суммарно десять скважин дают 500 тонн нефти в сутки.

В конце прошлого года эта цифра составляла 270 тонн. «Вырасти» удалось за счет четырех скважин, пробуренных уже в 2019-м.

Андрей Бохан, начальник управления внешнеэкономической деятельности «Белоруснефти»:

Ввод этой скважины позволил достичь знаковой для нас цифры в Эквадоре – теперь со всех десяти скважин мы добываем в сутки 500 тонн. С начала года объем суточной добычи увеличился более чем на 200 тонн. Таким образом, за счет четырех скважин, пробуренных в 2019 году, нам удалось нарастить добычу почти в два раза.

Нынешний год в «Белоруснефти», как и предыдущий, считают важным с точки зрения разработки нефтяных месторождений в Эквадоре. В 2019 году планируется кроме четырех уже построенных скважин, пробурить еще две. И довести эксплуатационный фонд до 12 скважин. А также завершить строительство всей наземной инфраструктуры по подготовке нефти и воды на месторождении Армадильо, пишет сайт Neft.by.


В 2013 года учреждено дочернее предприятие – АО «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл С.А.».

С марта 2015 года АО «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл С.А.» по контракту с компанией «Петроамазонас» выполняет комплексные работы по оптимизации добычи, повышению нефтеотдачи пластов и геологоразведке на месторождении Армадильо

12:03 05/06/2019
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