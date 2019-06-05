«Кубгранит» присоединился к «Граниту»
На работу приняли и 90 сотрудников предприятия.
Согласно информации, размещённой в группе РУПП «Гранит» в соцсетях, с 1 июня к предприятию перешло коммунальное унитарное предприятие «КУБГРАНИТ».
Остаточная стоимость «Кубгранита» составила 1 миллион 700 рублей.
Сообщается также, что почти все оборудование предприятия имеет полный износ.
В свою очередь, по итогам прошлого года «Кубгранитом» было выпущено 260 тысяч тонн щебня.
Заинтересованность РУПП «Гранит» к данному предприятию носит именно территориальный характер, так как в ближайшем будущем планируется наладить на этом месте строительство современного производства по выпуску щебня.
11:46 05/06/2019