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«Кубгранит» присоединился к «Граниту»

На работу приняли и 90 сотрудников предприятия.

Согласно информации, размещённой в группе РУПП «Гранит» в соцсетях, с 1 июня к предприятию перешло коммунальное унитарное предприятие «КУБГРАНИТ».

Остаточная стоимость «Кубгранита» составила 1 миллион 700 рублей.

Сообщается также, что почти все оборудование предприятия имеет полный износ.

В свою очередь, по итогам прошлого года «Кубгранитом» было выпущено 260 тысяч тонн щебня.

Заинтересованность РУПП «Гранит» к данному предприятию носит именно территориальный характер, так как в ближайшем будущем планируется наладить на этом месте строительство современного производства по выпуску щебня.

Медиа-Полесье
11:46 05/06/2019
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