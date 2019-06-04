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Следствие по делу экс-гендиректора «Белфармации» Вячеслава Гнития закончено

На какой стадии находятся уголовные дела в отношении ТОП-чиновников, отвечающих за поставки лекарств в Беларусь?

Почти год назад КГБ Беларуси заявил о громких задержаниях в сфере медицины. Председатель КГБ Валерий Вакульчик, комментируя тогда эту новость, говорил о том, что в стране вскрыты схемы коррупционных закупок, из-за чего иногда цены на лекарства и медицинское оборудование необоснованно завышались на 10–60 и даже на 100%.

Тогда среди задержанных были уже бывшие замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий, который отвечал за обеспечение отрасли медицинским оборудованием и курировал вопросы лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, экс- руководитель «Белфармации» — государственного поставщика лекарств на рынок страны, Вячаслав Гнитий. Позже – в сентябре 2018 года — уже сотрудники МВД задержали начальника Управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилу Реутскую. По сути она курировала все вопросы, связанные с лекарствами, в том числе допуска препаратов на рынок и регулирования цен на лекарства. И, наконец, в марте этого года был задержан еще один ключевой чиновник, имеющий отношения к лекарственному обеспечению страны, — экс-гендиректор холдинга «Белфармпром» Валерий Шевчук. И Реутской, и Шевчуку выставлены обвинения в получении взяток.

Пока суд состоялся только над Игорем Лосицким. Он осужден на 6 лет колонии. Но слушание его уголовного дела в суде не дало ответа на главный вопрос: о каких схемах, повлиявших на цены на лекарства и медоборудование, заявляло КГБ? Лосицкого осудили за взятки.


Больше ни одно дело, касающееся перечисленных чиновников, в суд не поступало. Эту информацию «Народной Воле» подтвердили в Верховном суде.

Однако, как удалось узнать «Народной Воле», сейчас на изучении в Генпрокуратуре находится дело бывшего руководителя «Белфармации» Вячеслава Гнития. В скором времени оно либо будет направлено в суд, либо возвращено на дополнительное расследование.

В отношении Реутской и Шевчука расследование продолжается.

Они находятся под стражей. Причем даже в отношении Людмилы Реутской, несмотря на возраст и пол, следователи решили меру пресечения не изменять.

Народная Воля
11:31 05/06/2019
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