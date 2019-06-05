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Снова стагнация? Всемирный банк предрек Беларуси рост ВВП на уровне статистической погрешности

Всемирный банк прогнозирует слабый рост экономики Беларуси в текущем году и в среднесрочной перспективе, соответствующая информация опубликована в экономическом обзоре ВБ за июнь.

Снова стагнация? Всемирный банк предрек Беларуси рост ВВП на уровне статистической погрешности
Экономисты Всемирного банка констатируют замедление восстановления экономики Беларуси в течение последних 14 месяцев под воздействием ухудшения внешних факторов. 

Так, если рост реального ВВП в прошлом году достиг 3%, то в начале 2019-го темпы его роста замедлились, а также сократился экспорт товаров. При этом отмечают специалисты ВБ и ряд положительных моментов, включая сохранение рекордно низкой инфляции и стабильность на валютном рынке. Вместе с тем прогноз не очень положительный.

"В 2019 году и в среднесрочной перспективе по-прежнему прогнозируется слабый рост, ниже 2% в год, что обусловлено сочетанием структурной негибкости и ухудшением условий торговли на фоне растущей двусторонней экономической напряженности с Россией, где экономической рост будет намного ниже, чем ожидалось", – говорится в обзоре Всемирного банка.


Однако и этот прогноз зависит от частичной компенсации потерь от "налогового маневра".

"Без такой компенсации рост может замедлиться еще больше из-за возможной корректировки объема производства в нефтехимическом секторе, а потерю доходов необходимо будет компенсировать дополнительной корректировкой в фискальном секторе по причине выполнения обязательств по погашению долга, что скажется на темпах экономического роста", – отметили во Всемирном банке.

Риски для экономического роста, по оценкам организации, представляет также растущий государственный долг, значительная доля которого выражена в иностранной валюте, наряду с ситуацией в торговых отношениях и с "налоговым маневром".


Основной же задачей по развитию национальной экономики во Всемирном банке назвали укрепление конкурентоспособности и ускорение диверсификации экспорта.

Источник: sputnik.by
10:40 05/06/2019
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