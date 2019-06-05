Сколько Беларусь может заработать на безвизе?

Владимир Макей, пишет Беларусь рассматривает возможность введения безвиза для туристов, которые приезжают в страну наземным транспортом, сообщил министр иностранных делпишет zautra.by





С 2018 года до 30 дней без визы в стране могут находиться иностранцы, прилетающие в Национальный аэропорт «Минск» и приезжающие в специальные безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей.





В 2018 году страну посетило почти 5 миллионов иностранцев, около 100 тысяч из них – по безвизу. Если учесть, что в среднем путешественник тратит в Беларуси 50-100 долларов в сутки и находится в стране около 5 дней, то за прошедший год иностранцы принесли отечественной экономике не меньше 1,2-2,5 миллиарда долларов.





Например, «безвизовый» регион Гродненской области за два года посетили 150 тысяч туристов, которые принесли местной экономике 25 миллионов долларов.





− Поток приезжающих точно увеличится. Мы чувствуем спрос на наш турпродукт от соседей. Они бы с удовольствием приезжали чаще. Здесь же общее историческое наследие белорусов, литовцев, поляков, − говорит эксперт в сфере туризма Лилия Кобзик.





Как раз жители соседних стран больше всего заинтересованы в отмене виз белорусской стороной. Многим из них удобней ехать в ближайшие к ним регионы поездом или на машине, чем лететь самолетом в столицу.





Но рост будет не одномоментным, а постепенным, считает эксперт И чтобы он случился, недостаточно просто отменить визы – сделать это следует громко и помпезно.





— Мы — неизвестная дестинация. Нужно, чтобы о нас узнали. И самый простой способ – громкое открытие дверей с соответствующими маркетинговыми усилиями, − объясняет Лилия Кобзик.





Но даже если результат отмены виз будет заметен не сразу, дороги назад уже нет, считает эксперт.





— Начав процесс, нужно доводить его до конца. Все страны, которые открывали границы, от этого выигрывали, — считает собеседница Завтра твоей страны.





Она подчеркивает, что Беларуси все же предстоит решить вопрос на восточной границе. Сейчас иностранные граждане не могут пересекать границу Беларуси и России, потому что там нет международных пунктов пропуска.





— Из-за этого мы частично потеряли транзит. Если раньше транзитными были около 6 миллионов человек, то с момента введения Беларусью безвиза цифра уменьшилась до 3 миллионов, — говорит эксперт.





Снять этот вопрос поможет подписание соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз. А чтобы выжать максимум из открывающейся возможности, Минску важно решить вопрос туристической доступности для иностранцев в комплексе.



