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Сколько Беларусь может заработать на безвизе?

Перекроет ли потенциальный рост гостей из-за границы потери от не выданных иностранцам виз?

Сколько Беларусь может заработать на безвизе?
Беларусь рассматривает возможность введения безвиза для туристов, которые приезжают в страну наземным транспортом, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей, пишет zautra.by.

С 2018 года до 30 дней без визы в стране могут находиться иностранцы, прилетающие в Национальный аэропорт «Минск» и приезжающие в специальные безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей.

В 2018 году страну посетило почти 5 миллионов иностранцев, около 100 тысяч из них – по безвизу. Если учесть, что в среднем путешественник тратит в Беларуси 50-100 долларов в сутки и находится в стране около 5 дней, то за прошедший год иностранцы принесли отечественной экономике не меньше 1,2-2,5 миллиарда долларов.

Например, «безвизовый» регион Гродненской области за два года посетили 150 тысяч туристов, которые принесли местной экономике 25 миллионов долларов.

− Поток приезжающих точно увеличится. Мы чувствуем спрос на наш турпродукт от соседей. Они бы с удовольствием приезжали чаще. Здесь же общее историческое наследие белорусов, литовцев, поляков, − говорит эксперт в сфере туризма Лилия Кобзик.

Как раз жители соседних стран больше всего заинтересованы в отмене виз белорусской стороной. Многим из них удобней ехать в ближайшие к ним регионы поездом или на машине, чем лететь самолетом в столицу.

Но рост будет не одномоментным, а постепенным, считает эксперт И чтобы он случился, недостаточно просто отменить визы – сделать это следует громко и помпезно.

— Мы — неизвестная дестинация. Нужно, чтобы о нас узнали. И самый простой способ – громкое открытие дверей с соответствующими маркетинговыми усилиями, − объясняет Лилия Кобзик.

Но даже если результат отмены виз будет заметен не сразу, дороги назад уже нет, считает эксперт.

— Начав процесс, нужно доводить его до конца. Все страны, которые открывали границы, от этого выигрывали, — считает собеседница Завтра твоей страны.

Она подчеркивает, что Беларуси все же предстоит решить вопрос на восточной границе. Сейчас иностранные граждане не могут пересекать границу Беларуси и России, потому что там нет международных пунктов пропуска.

— Из-за этого мы частично потеряли транзит. Если раньше транзитными были около 6 миллионов человек, то с момента введения Беларусью безвиза цифра уменьшилась до 3 миллионов, — говорит эксперт.

Снять этот вопрос поможет подписание соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз. А чтобы выжать максимум из открывающейся возможности, Минску важно решить вопрос туристической доступности для иностранцев в комплексе.


09:12 05/06/2019
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