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"В Турции у нас бизнес с оборотом 500 миллионов евро в год". Интервью с владельцем Koluman Holding A.S.

В Беларусь приходит компания Koluman - турецкий производитель полуприцепов и спецтехники. На выставку БАМАП приехал владелец группы компаний Koluman Holding A.S. Каан Салтык вместе с партнером - председателем совета директоров транспортно-логистической компании Soycan Йылмазом Сойджаном.

"В Турции у нас бизнес с оборотом 500 миллионов евро в год". Интервью с владельцем Koluman Holding A.S.
abw.by взяли у них интервью об инвестициях в нашу страну, спецтехнике Koluman и перспективах Беларуси в сфере международной торговли и логистики.

- Вы первый раз в Беларуси? Какие у вас впечатления от нашей страны?

- Лет 15 назад я посещал Беларусь. Мы были в Жодино, на заводе БелАЗ. Мне очень понравилась страна, она европейская однозначно. Я вижу, что за эти годы Беларусь изменилась кардинально, везде новые дороги и здания. У меня очень хорошее впечатление.

- Какие у вас есть проекты в Турции?

- У нас семейный бизнес, который работает уже 54 года. В него входят разные компании, их общий оборот - 500 миллионов евро в год. Мы работаем в автомобильном бизнесе, стараемся охватить каждую его сферу. Являемся дистрибьюторами марок Mercedes, Peugeot и DS в Турции. Обычно мы продаем 13 тысяч единиц в год. У нас есть сервисные пункты по всей Турции, каждый год мы обслуживаем 70.000 машин. Я являюсь членом правления Mercedes в Турции. Также у нас очень большие инвестиции в производство полуприцепов и надстроек для грузовой техники Koluman. Компания производит полуприцепы, контейнеровозы, самосвалы, миксеры, бетононасосы, аэродромную и коммунальную технику. Надстройки ставятся на грузовую технику Mercedes. У нас есть инвестиции в России. В Татарстане большой завод на 4000 квадратных метров по сборке продукции Koluman. 

- Почему вы выбрали Беларусь для инвестиций?

- Причина, почему мы приехали в Беларусь, - это Йылмаз-бей. Мой бизнес-партнер живет здесь уже три года, и он рассказал мне, что у Беларуси есть большой потенциал по развитию бизнеса. Он уговорил меня прийти в Беларусь. Если наша деятельность здесь станет успешной, у нас есть дальнейшие планы продолжать сотрудничество с Украиной, странами СНГ и Прибалтикой.

- Какие у вас планы в Беларуси?

- Мы способны производить 15.000 единиц полуприцепов в год в Турции. Пока что будем поставлять готовую продукцию, но в планах - открыть сборочное производство. Я предполагаю, что у нас получится это сделать до конца года. Со временем мы хотим увеличить процент локализации. Наш первый шаг - полуприцепы. Потом мы планируем продавать самосвалы, емкости для нефтепродуктов, бетононасосы, контейнеры разного вида, муниципальную и аэродромную технику. В Беларуси мы открыли компанию Zeynela Motor Vehicles - это официальный дистрибьютор нашей техники. Мы поставили во главе ее очень опытного человека - белоруса, который ранее уже работал в этой сфере. Компания однозначно будет успешной. 

- Планируете ли вы возможность сотрудничества с государственными организациями?

- Да, мы рассматриваем возможность сотрудничества не только с частными, но и с государственными организациями. В России мы работаем с КАМАЗом - ставим нашу технику на их грузовики. Такое можно сделать и в Беларуси с МАЗом, тем самым увеличив процент локализации. В России у нас уже есть такой опыт.

- Будет ли выгода в покупке вашей продукции в связи с девальвацией валюты вашей страны? И в целом в чем преимущество компании Koluman?

- Да, благодаря девальвации мы можем дать привлекательные цены на вашем рынке. Наше преимущество - высокое качество по конкурентоспособной цене. У нас в Турции построен современный автоматизированный завод с европейским оборудованием и роботами, который выпускает продукцию европейского качества. У нас немецкое, итальянское, швейцарское и турецкое оборудование. Но расходы на производство у нас ниже, чем в Европе. А если мы сможем еще и локализировать нашу продукцию на вашем рынке, то цены будут еще более привлекательными.

В церемонии открытия выставки приняла участие Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой Республики в Республики Беларусь госпожа Кезбан Нилвана Дарама, которая также посетила выставочный стенд Zeynela Motor Vehicles

- Кто ваши конкуренты?

- У нас есть один большой конкурент из Германии. Мы с ним встречаемся везде на мировом рынке: в Европе, в Турции, в России, а теперь и в Беларуси. Не так много игроков на этом рынке. Но у нас более конкурентоспособная цена.

- Вы планируете поставлять продукцию на белорусский рынок или не только? 

- Для нас первый этап - белорусский рынок. Но я думаю, что Беларусь - хорошая база для продажи нашего продукта в Прибалтике, однако это уже второй шаг. В России у нас отдельная инвестиция, поставлять продукцию мы планируем только в Смоленскую область.

- Когда старт продаж?

- Он уже произошел на выставке БАМАП. Я думаю, что до конца года мы запустим сборку. Второй шаг - увеличение локализации производства. Я считаю, что у нас был очень хороший и успешный старт. На выставке чувствовалась заинтересованность в нас со стороны потенциальных клиентов. 

- Какие финансовые инструменты вы планируете использовать? 

- У нас в планах работа с лизинговыми компаниями, ведем переговоры с местными банками. Также мы рассматриваем вариант финансирования из России и Турции. 

- В чем основная цель Koluman как глобального проекта?

- Наша задача в долгосрочной перспективе - стать одним из трех мировых лидеров по производству надстроек и полуприцепов. 

- Какие планируются инвестиции в нашу страну?

- У нас разработан бизнес-план по продвижению продукции Koluman. В этом направлении здесь будет работать белорусская компания Zeynela Motor Vehicles. Мы пришли сюда надолго и верим в будущее Беларуси. Страна находится между Европой и Российской Федерацией - я думаю, она будет первой по инвестициям в сфере международной торговли и логистики. У нас в планах - открытие сборки, а для автомобильной техники - сети сервисных пунктов. Создание сборки именно в Беларуси и локализация техники - это наша цель. 

- Вы уже давно здесь живете, что можете сказать о Беларуси и белорусах?

- Я здесь нахожусь уже три года. Прекрасная страна! Хочется отметить, что все белорусы очень вежливые. С ними очень легко найти общий язык. Когда мы посещаем Беларусь, не чувствуем себя гостями. Мы как будто посещаем дом своего близкого друга. Я всегда всем говорю, что Беларусь - мой второй дом. Это действительно мой второй дом. 

Фото автора 
ABW.BY

Юрий ГЛАДЧУК
08:41 05/06/2019
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