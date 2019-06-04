Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро выставлено жилье в разных районах. Об этом сообщает онлайн-издание Postimees.
Речь идет преимущественно о квартирах, владельцы которых скончались. Такое жилье либо некому было передать по наследству, либо наследники не интересуются доставшейся недвижимостью, отмечают в местном муниципалитете.
«За год накапливается примерно 20-25 таких квартир (...) Если долго не удается продать квартиру, то мы имеем право снижать начальную сумму. И это действует — по две-три таких квартиры на аукционе обычно уходит», — приводит издание слова помощника мэра Кохтла-Ярве Юлле Лепассаар.
По словам чиновницы, некоторые квартиры не удается продать даже через шесть-семь аукционов. Основная причина — плохое состояние недвижимости: квартиры сильно замусорены и требуют ремонта.
Всего на аукцион, который пройдет 14 июня, выставлено 39 квартир, из них 22 пустуют, в 17 проживают арендаторы.
Жилищные аукционы, на которых недвижимость можно приобрести по минимальной стоимости, проводятся в странах Прибалтики регулярно. В ряде случаев речь идет о жилье в «убитом» состоянии или с обременениями, но бывает и так, что недвижимость просто не нужна владельцам.
Так, в 2018 году одна из жительниц Литвы, подсчитав расходы на содержание своей 100-метровой четырехкомнатной квартиры, решила отдать ее даром.
08:46 05/06/2019