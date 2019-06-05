Deutsche Bank конфисковал венесуэльское золото
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой страной платежей по кредиту 2016 года. Об этом пишет Bloomberg.
Тогда правительство Венесуэлы получило в кредит $750 млн от Deutsche Bank, заложив 20 тонн золота.
Из-за неплатежей властей банк решил прекратить действие кредитного договора и конфисковать золото.
Срок договора должен был истечь в 2021 году.
30 апреля временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы свержения Мадуро. В Каракасе начались массовые акции протеста и стычки с военными. На следующий день Мадуро объявил о "подавлении государственного переворота".
07:52 05/06/2019