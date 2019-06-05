Deutsche Bank конфисковал венесуэльское золото

Тогда правительство Венесуэлы получило в кредит $750 млн от Deutsche Bank, заложив 20 тонн золота.





Из-за неплатежей властей банк решил прекратить действие кредитного договора и конфисковать золото.





Срок договора должен был истечь в 2021 году.





30 апреля временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы свержения Мадуро. В Каракасе начались массовые акции протеста и стычки с военными. На следующий день Мадуро объявил о "подавлении государственного переворота".