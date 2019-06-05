Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Какая продукция скопилась на складах столичных предприятий

По данным на 1 мая 2019 года, на складах промышленных предприятий скопилось продукции на сумму 1 049,4 млн рублей, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении города Минска.

Соотношение запасов и среднемесячного объема производства в январе-апреле 2019-го составило 95 % (85,3 % — в аналогичном периоде 2018-го).

— За апрель нынешнего года запасы готовой промышленной продукции увеличились на 32,7 млн рублей, — уточнили в управлении.

Наибольший удельный вес в запасах готовой продукции города занимает продукция организаций по производству транспортных средств и оборудования (19,7 %) и производству машин и оборудования (18,2 %).

— В процентном соотношении к среднемесячному объему промышленного производства больше всего на склад работают юрлица без ведомственной подчиненности (112,1 %). Затем следуют организации, подчиненные республиканским органам госуправления (97,8 %), — пояснили специалисты.

Меньше всего складируют готовую продукцию предприятия местных исполнительных и распорядительных органов (22,2 %).


07:49 05/06/2019
Поделиться



Последние известия


Блоги
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё