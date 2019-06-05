Какая продукция скопилась на складах столичных предприятий
По данным на 1 мая 2019 года, на складах промышленных предприятий скопилось продукции на сумму 1 049,4 млн рублей, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении города Минска.
Соотношение запасов и среднемесячного объема производства в январе-апреле 2019-го составило 95 % (85,3 % — в аналогичном периоде 2018-го).
— За апрель нынешнего года запасы готовой промышленной продукции увеличились на 32,7 млн рублей, — уточнили в управлении.
Наибольший удельный вес в запасах готовой продукции города занимает продукция организаций по производству транспортных средств и оборудования (19,7 %) и производству машин и оборудования (18,2 %).
— В процентном соотношении к среднемесячному объему промышленного производства больше всего на склад работают юрлица без ведомственной подчиненности (112,1 %). Затем следуют организации, подчиненные республиканским органам госуправления (97,8 %), — пояснили специалисты.
Меньше всего складируют готовую продукцию предприятия местных исполнительных и распорядительных органов (22,2 %).
07:49 05/06/2019