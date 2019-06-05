Какая продукция скопилась на складах столичных предприятий

Соотношение запасов и среднемесячного объема производства в январе-апреле 2019-го составило 95 % (85,3 % — в аналогичном периоде 2018-го).





— За апрель нынешнего года запасы готовой промышленной продукции увеличились на 32,7 млн рублей, — уточнили в управлении.





Наибольший удельный вес в запасах готовой продукции города занимает продукция организаций по производству транспортных средств и оборудования (19,7 %) и производству машин и оборудования (18,2 %).





— В процентном соотношении к среднемесячному объему промышленного производства больше всего на склад работают юрлица без ведомственной подчиненности (112,1 %). Затем следуют организации, подчиненные республиканским органам госуправления (97,8 %), — пояснили специалисты.





Меньше всего складируют готовую продукцию предприятия местных исполнительных и распорядительных органов (22,2 %).



