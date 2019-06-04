Выставка "Белагро-2019" открылась под Минском





«Это наш продукт, наше качество, наши успехи, наша техника — это все, для чтобы сделать импортозамещение, снизить нашу себестоимость и быть конкурентоспособными. Традиционно в последние годы происходит заключение контрактов на 80 — 100 млн долларов», — заявил на открытии выставки министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.





В выставке в этом году принимает участие 560 экспонентов из 29 стран.





«Я думаю, то, что количество стран, количество компаний увеличилось, показывает, как увеличился спрос на места на этой выставке. Мы уже думаем, чтобы в следующем году посмотреть новую площадку с целью расширения», — рассказал глава Минсельхозпрода.





Аграрный экспорт сегодня занимает 16% в структуре экспорта товаров Беларуси. Отрасль вносит значительный вклад в развитие страны, отметил министр.





«Сегодня каждый работник сельскохозяйственной отрасли дает работу и кормит 20 человек в городе», — добавил Анатолий Хотько.





На «Белагро-2019» представлен ряд новинок беларусской техники для сельского хозяйства, в том числе трактор «Беларус-5022» с двигателем мощностью 500 л.с. А для удовольствия посетителей предприятия пищевой промышленности подготовили целую тематическую выставку сладких скульптур.