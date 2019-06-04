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Генпрокурор: «Сегодня криптовалюта — это серьезный риск ухода от налогов»

В Минске впервые проходит региональная конференция Международной ассоциации прокуроров.

Сегодня в Минске на региональной конференции прокуроры из Грузии, Латвии, Польши, России обсуждают, как бороться с киберпреступлениями и защищать персональные данные.

В Минске впервые проходит региональная конференция Международной ассоциации прокуроров. Ее полноправным членом Беларусь стала в прошлом году. На повестке дня сразу несколько вопросов для обсуждения: современные процедуры сбора электронных доказательств во время расследования, защита персональных данных и кибертерроризм как угроза национальной безопасности.

— Актуальность киберпреступлений очевидна. Появилось много новых понятий, приходится изучать эту ситуацию с тем же биткоином, криптовалютой. Это вещи, которые входят в нашу жизнь. К примеру, криптовалюта — это серьезный риск ухода от налогов, — заявил генеральный прокурор Александр Конюк.

На конференцию приехали заместители генеральных прокуроров Грузии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Польши, России, Узбекистана.


— Киберпреступления — это актуальные преступления, и прокурорам необходимо их понимать. Ведь мы не так хорошо разбираемся в технике, программном обеспечении, поэтому сегодня прокуроры обсудят эту тему, — говорит Герхард Ярош, президент Международной ассоциации прокуроров.

Он отметил, что сегодня прокуроры из разных стран не только обменяются опытом раскрытия киберпреступлений, но и завяжут знакомства для дальнейшего сотрудничества.

В дискуссии также принимают участие председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, председатель Верховного суда Валентин Сукало и заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич.


14:13 04/06/2019
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