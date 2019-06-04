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Белорусский рубль сдает позиции

Белорусский рубль серьезно девальвировался к евро и рублю РФ, но немного вырос к доллару в ходе торгов во вторник 4 июня.

В результате стоимость валютной корзина выросла на 0,19% второй день подряд.

Курс доллара понизился на 0,0033 BYN до 2,0977 BYN/USD. Вчера курс американца был на максимуме за три с половиной недели.

Курс евро улетел вверх сразу на 0,0143 рубля до 2,3617 BYN/EUR. Ещё дороже евровалюта была месяц назад - на торгах 4 мая.

Курс российского рубля прибавил 0,0066 рубля до 3,2182 BYN/100 RUB. Рубль РФ укрепляется вторые торги подряд.

Россия

Центробанк РФ установил официальные курсы валют на завтра: курс доллара упал на 39 копеек до 65,1614 российских рублей, а курс евро повысился на 21 копейку до 73,4239 российских рублей.

Источник: select.by
13:52 04/06/2019
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