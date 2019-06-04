Из 200 крупнейших польских бизнесов, которые вошли в недавно опубликованный изданием Wprost рейтинг, 15 имеют на территории Беларуси заводы, представительства и франчайзи, подсчитало « Завтра твоей страны ».





Несмотря на сокращение в первом квартале этого года почти на 15% поставок товаров в Беларусь, Польша сохранила место в пятерке крупнейших импортеров.





Объем поставок польской продукции в январе-марте 2019 года составил 272,8 млн долларов (темп – 86,6% к аналогичному периоду прошлого года). Превзошли польских экспортеров только Россия (5053,9 млн долларов), Китай (790,6 млн долларов), Германия (377, 5 млн долларов) и Украина (356,4 млн долларов).









В перечень польских товаров, востребованных белорусскими потребителями, входят одежда, лекарства, гигиенические товары, мебель. Производство некоторых видов продукции локализовано на территории Беларуси.





В мае этого года влиятельный польский журнал Wprost на основании финансовых показателей составил топ-200 крупнейших польских компаний.





Его возглавил топливно-энергетический концерн PKN Orlen. Из этого списка «голубых фишек» польской экономики уже 15 бизнесов имеют на территории Беларуси компании-резиденты и франчайзи.





Топ-15 польских компаний с бизнесами в Беларуси

#1#