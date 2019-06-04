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Власти хотят раскрутить Сингапур на инвестиции в ПВТ

Беларусь предлагает Сингапуру инвестировать в компании Парка высоких технологий. Такое предложение озвучил сегодня первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на встрече в Минске со старшим государственным министром торговли и промышленности Сингапура Ко По Куном.

Первый вице-премьер выразил надежду, что нынешний визит сингапурской делегации позволит сторонам продвинуться в переговорном процессе по заключению торговых соглашений, поможет деловым кругам установить контакты и выйти на конкретные проекты.

Александр Турчин отметил, что в правительстве он координирует вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Сингапуром. "Я хотел бы предложил вам определить несколько ключевых проектов, которые мы могли бы взять под личный контроль и обеспечить их успешную реализацию", - добавил он.

В частности, первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что Беларусь является одним из признанных, быстро растущих лидеров в Восточной Европе в области высоких технологий. Указом главы государства создан специальный преференциальный режим в Парке высоких технологий. Беларусь ежегодно прирастает в экспорте услуг в IT-сфере примерно на 30-40% и достигла в прошлом году $1,5 млрд. 

"Наши основные рынки - это США и Европейский союз. Учитывая, что уровень рентабельности компаний более 40%, я бы предложил инвестирование в компании в парке, чтобы мы могли выйти и на рынок Юго-Восточной Азии с нашими услугами", - сказал Александр Турчин.

По словам первого вице-премьера, Беларусь рассматривает Сингапур как ворота для выхода белорусских товаров и услуг на обширный рынок Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

"В свою очередь предлагаем Сингапуру обратить внимание на Беларусь как перспективную точку выхода на емкий рынок Евразийского экономического союза, в том числе с учетом предстоящего заключения соглашения о свободной торговле между Сингапуром и ЕАЭС", - сказал Александр Турчин. 


Он добавил, что белорусская сторона в целом поддерживает заключение данного соглашения и будет приветствовать его скорейшее подписание.

Также Александр Турчин выразил обеспокоенность неблагоприятным для ведущих белорусских промпредприятий ужесточением корпоративной политики сингапурских банков, отметив, что страна рассчитывает на содействие правительства Сингапура в скорейшем решении возникших системных проблем с обслуживанием представительств белорусских компаний в банках этой страны.

Источник: belta.by
12:30 04/06/2019
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