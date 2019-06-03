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АЧС: в Польше уничтожено 8 тыс. свиней

Третья за текущий год вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована на территории Польши.

Известно, что 31 мая текущего года подтверждена третья вспышка АЧС в Польше. Это 216-й случай, начиная с 2014 года.

На данный момент в стране продолжаются мероприятия, связанные с ликвидацией очага африканской чумы свиней на ферме в Подляском воеводстве. Поголовье насчитывает порядка 8012 животных. Это является самой масштабной вспышкой, до сегодняшнего дня подтвержденной в Польше. В течение нескольких дней всех животных отправят на утилизацию.

Недавно партию поросят из этого стада продали на откорм в две фермы, которые находятся в Подляском и Люблинском воеводствах. Животных уже проверили, никаких признаков заболевания не обнаружено. После проведения анализа крови можно говорить об окончательных результатах.

Отметим, что с начала 2019 года число подтвержденных случаев АЧС в стране составило 1200.
Agronews.by
10:23 04/06/2019
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