«Простормаркет» уже не ретейлер

Это первая «картинка» после реорганизации. Валюта баланса снизилась в три раза до 35 млн. Выручка компании за первый квартал 2019 года сократилась более чем в два раза до 24,67 млн рублей , а финансовый результат (Чистая прибыль) упал в 20 раз. Прибыль составила 42 тыс. рублей против 806 тыс. годом ранее.





Основной вид деятельности эмитента изменился с розничной торговли на сдачу в наем собственного и арендуемого имущества. И показатели выручки могут свидетельствовать о «переходном квартале», в котором частично еще присутствовала розничная торговля. При декларируемом потенциальном бизнесе с недвижимым имуществом в строке баланса «основные средства» — ноль. То есть, недвижимость на 24 млн. руб «сплыла» во вновь созданные предприятия.







