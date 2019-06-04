Старейший алкозавод Беларуси вышел из убытков

А в мае 2018 года суд объявил о санации. На финансовое оздоровление было дано 18 месяцев.





В августе прошлого года украинский миллионер Евгений Черняк заявил о начале выпуска своей водки «Мороша» на климовичских мощностях. Ему также принадлежит бренд «Хортица» и другие алкогольные торговые марки.





Возможно, сотрудничество с Черняком стало причиной роста финансовых показателей. Выручка по итогам 2018 года выросла на 6,7%. По чистой прибыли динамика гораздо более позитивная. Если в 2017 году были убытки примерно в размере 3,2 млн рублей, то по итогам прошлого года — плюс 3,5 млн.





ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» — это часть холдинга «Минск Кристалл Групп». Среднесписочное число сотрудников — 588 человек. Основные виды продукции — водки и ликеро-водочные изделия.