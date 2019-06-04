Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Старейший алкозавод Беларуси вышел из убытков

Единый портал финансового рынка разместил отчет ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» за 2018 год. Напомним, что эта компания ранее испытывала финансовые проблемы, и осенью 2017 года началась процедура банкротства.

А в мае 2018 года суд объявил о санации. На финансовое оздоровление было дано 18 месяцев.

В августе прошлого года украинский миллионер Евгений Черняк заявил о начале выпуска своей водки «Мороша» на климовичских мощностях. Ему также принадлежит бренд «Хортица» и другие алкогольные торговые марки.

Возможно, сотрудничество с Черняком стало причиной роста финансовых показателей. Выручка по итогам 2018 года выросла на 6,7%. По чистой прибыли динамика гораздо более позитивная. Если в 2017 году были убытки примерно в размере 3,2 млн рублей, то по итогам прошлого года — плюс 3,5 млн.

ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» — это часть холдинга «Минск Кристалл Групп». Среднесписочное число сотрудников — 588 человек. Основные виды продукции — водки и ликеро-водочные изделия.
Officelife.media
09:17 04/06/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Компания «БАТЭ» потерпела большие убытки
«Камволь» опять в убытках
Генпрокурор Конюк возглавил наблюдательный совет ОАО «Могилевлифтмаш»


Блоги
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё