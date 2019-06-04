Как сообщалось, 16 мая президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал кандидатуру Кушнаренко по должность руководителя "Белтопгаза".





ГПО "Белтопгаз" входит в состав министерства энергетики Беларуси и координирует деятельность 45 организаций различной формы собственности с общей численностью работающих более 27 тыс. человек. Основным видом деятельности "Белтопгаза" является обеспечение потребителей Беларуси природным и сжиженным газом, эксплуатация распределительной газовой сети и объектов газоснабжения республики. Также "Белтопгаз" координирует добычу торфа и производство топливных брикетов, обеспечение потребителей торфом и топливными брикетами. Предприятия объединения занимаются проектированием и строительством газовых сетей и систем, доставкой сжиженного газа.



