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Алексей Кушнаренко назначен генеральным директором ГПО "Белтопгаз" с 4 июня

Генеральным директором ГПО "Белтопгаз" с 4 июня 2019 года приказом министра энергетики назначен Алексей Кушнаренко, занимавший пост гендиректора РУП "Могилевоблгаз", проинформировали в Минэнерго.

Как сообщалось, 16 мая президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал кандидатуру Кушнаренко по должность руководителя "Белтопгаза".

ГПО "Белтопгаз" входит в состав министерства энергетики Беларуси и координирует  деятельность 45 организаций различной формы собственности с общей численностью  работающих более 27 тыс. человек. Основным видом деятельности "Белтопгаза" является обеспечение потребителей Беларуси природным и сжиженным газом, эксплуатация распределительной газовой сети и объектов газоснабжения республики. Также "Белтопгаз" координирует  добычу торфа и производство топливных брикетов, обеспечение потребителей торфом и топливными брикетами. Предприятия объединения занимаются проектированием и строительством газовых сетей и систем, доставкой сжиженного газа.


Интерфакс
09:05 04/06/2019
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