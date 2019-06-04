"Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении СК.





По данным следствия, 13 февраля текущего года мужчина на рабочем месте получил от руководителя другого столичного предприятия в качестве взятки более $20 тыс. за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию. Кроме того, в ходе расследования установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый путем вымогательства получил от директора частного предприятия в качестве взятки более Br8 тыс.





Получение незаконного вознаграждения в обоих случаях осуществлялось при пособничестве начальника службы безопасности и охраны завода.





"Действия бывшего гендиректора квалифицированы по статье "получение взятки в особо крупном размере" Уголовного кодекса. Также начальнику службы безопасности и охраны общества предъявлено обвинение в пособничестве в получении взятки, в особо крупном размере", - проинформировали СК.





К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



