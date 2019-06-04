Почему белорусы одеваются в секонд-хендах?

Татьяна Лугина предложила усилить контроль за рынком секонд-хенда ради сдерживания его роста и сделать так, чтобы люди чаще покупали белорусскую одежду, пишет Недавно назначенная председателем Беллегпромапредложила усилить контроль за рынком секонд-хенда ради сдерживания его роста и сделать так, чтобы люди чаще покупали белорусскую одежду, пишет zautra.by





− Будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась, − заявила она. − Будем прикладывать максимум усилий, чтобы любовь к белорусской одежде у населения только прирастала.





В прошлом году импорт бывшей в употреблении одежды составил 47 тысяч тонн примерно на 74 миллиона долларов. С 2010 года объем импорта секонд-хенда вырос в 2,8 раза.





По данным на 1 мая, на складах в легкой промышленности скопилось продукции на 644,2 миллиона рублей. А производство одежды росло достаточно скромными темпами.









По данным Белстата





Так же скромно в последние годы увеличивались реальные доходы населения, а в 2015-2016 годах даже снижались.









Реальные располагаемые денежные доходы населения. Источник: belstat.gov.by





Непозволительная роскошь





Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов объясняет рост интереса к бывшей в употреблении одежде просто: соотношение цены и качества обходят товары многих компаний легкой промышленности.





Интерес населения к секонд-хендам связан с финансовыми трудностями.





− Взять детскую одежду. Ее родители покупают на один сезон, после которого ребенок из нее вырастает. Когда новое платьице стоит 50-70 рублей, то у семьи, тем более не очень обеспеченной, вариантов нет. Надо идти и покупать его в секонд-хенде за 7 рублей. Кстати, там качество и привлекательность этого платья иногда повыше, − считает Виктор Маргелов.









За 18 рублей в столичном секонд-хенде можно подобрать достойный офисный комплект





− Конечно, в секонд-хенде вы не найдете полноценного мужского костюма или одежду по нестандартным параметрам. Но в большинстве случаев для покупки чего-то простого он оказывается лучшим вариантом, − объясняет лидер предпринимателей.





Рубашка и брюки от одного из отечественных производителей обойдутся в 10 раз дороже





На среднюю зарплату, после вычета подоходного налога, белоруска может купить 4 таких новых комплекта и 50 «бэушных».





Еще один комплект, подобранный в магазине подержанной одежды, обойдется в 25 рублей. На платье остались следы бирки – вероятно, его никогда не носили.





Похожий образ от другой белорусской компании стоит в 5,6 раза дороже.





Проблемы предприятий отражаются на ценниках





Эксперт видит три причины дороговизны одежды, производимой предприятиями Беллегпрома.





Есть компании, которые стараются соответствовать высоким требованиям по качеству.





− Там очень тщательно подходят к требованиям, подбору ткани, качеству производства. Понятно, что их продукция исходно будет дороже, − говорит он.





Сказывается подход к оптимизации работы. Это касается не только предприятий легпрома. К падению продаж предприятия адаптируются в первую очередь за счет сокращения численности рабочего персонала, и только потом за счет административного. Получается, что удельные расходы на административный персонал в производимой продукции возрастают.





Многие компании размещаются в огромных производственных помещениях, за которые приходится платить большие налоги на землю, недвижимость, получаемые услуги. И расходы эти сохраняются даже при снижении спроса на продукцию.





− Часто и продать эти помещения не получается. Потому что лишние площади находятся внутри заводской территории и этому не способствует законодательство, − отмечает Виктор Маргелов.





Все эти факторы, вкупе с другими, повышают себестоимость продукции традиционных игроков легкой промышленности.





И как только у людей появляется альтернатива – купить одежду дешевле без потери качества − естественно, они так и поступают.



