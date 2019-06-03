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Выручка «Гродненской табачной фабрики «Неман» выросла на 19,7%

Она составила 620,85 млн рублей.

ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» разместило на Едином портале финансового рынка отчет об итогах работы в 2018 году.

 
Согласно документу, выручка предприятия выросла на 19,7% до 620,85 млн рублей. Прибыль от реализации увеличилась на 28,4% до 256,9 млн рублей.

Чистая прибыль выросла на 19% до 175,5 млн рублей. Предприятие выплатило в прошлом году 83,2 млн рублей дивидендов. Все они пошли в республиканский бюджет. 100% акций общества принадлежит Республике Беларусь.

По итогам 2018 года размер дивидендов составил 104,3 млн рублей.


Источник: reform.by
20:49 03/06/2019
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