Беларусь закончит откачку «грязной» нефти в Россию в августе

Откачка загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба" обратно в Россию полностью завершится к середине августа. Об этом в понедельник, 3 июня, заявил Андрей Вериго, главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба", которое обеспечивает транзит российской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию, передает DW





По словам Вериго, с 24 мая в Россию было откачано более 200 тысяч тонн загрязненной хлорорганикой нефти, при этом еще чуть меньше одного миллиона тонн остается в Беларуси. В общей сложности по нефтепроводу от производственно-диспетчерской станции (ПДС) "Мозырь" в Беларуси до станции "Унеча" в России планируется вернуть обратно 868 тысяч тонн нефти, поясняет белорусское информагентство "Белапан". После вытеснения "грязной" нефти будет возможно восстановление поставок в Польшу, так как в эту страну российская нефть поступает через "Мозырь".





Польша требует компенсацию за загрязнение нефти





Нефтепровод для поставки неочищенной нефти "Дружба" длинной 5100 километров проходит по территории восьми европейских стран и считается самым длинным в мире. В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте по "Дружбе" из-за загрязнения нефти. Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны.





В Беларуси ущерб от порчи нефтеперерабатывающего оборудования, к которой привели содержащиеся в нефти хлориды, эксперты оценивают в сотни миллионов евро. Польские власти настаивают на том, что северная ветка нефтепровода, которая проходит через Польшу и заканчивается в Германии, восстановит работу только после того, как Берлин и Варшава договорятся с Москвой о выплате компенсаций за нанесенный аварией ущерб.