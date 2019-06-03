



Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий:





— СПК «Агрокомбинат «Снов» — выявление незаявленной ДНК кукурузы в консервах из говядины;





— ООО «Агропродукт» филиал «МЭЗ» — выявление незаявленного производителем ГМ-сои в кормовом соевом шроте;





— ООО «Александров» — выявление незаявленной ДНК свиньи в блоках из жилованной говядины;





— ОАО «Беллакт» Волковысское — выявление бактерий группы кишечной палочки в пастеризованных сливках (налив, 2 случая);





— СОАО «Ляховичский молочный завод» — выявление бактерий группы кишечной палочки и превышения количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в пастеризованных сливках (налив);





— «Мозырские молочные продукты» — выявление бактерий рода S. aureus в пастеризованных сливках (налив);





— ОАО «Молодечненский молочный комбинат» — выявление бактерий группы кишечной палочки в кефире;





— «Оршанский мясоконсервный комбинат» — выявление незаявленных ДНК крупного рогатого скота, курицы и свиньи в колбасных изделиях из мяса индейки;





— СООО «Старфуд» — выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы (2 случая);





— ООО «ЭкспортАльфаГрупп» — выявление незаявленной ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины;





— ЧПУП «15 Авеню» — выявление красителей (кристаллический фиолетовый) в продукции из лосося.





Напомним, уже длительное время запреты Россельхознадзора серьезно препятствуют выполнению двухсторонних договоренностей по балансам поставок сельхозпродукции.