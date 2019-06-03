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Не долго музыка играла: белорусский рубль сдался

Белорусский рубль на первых летних торгах БВФБ уступил доллару, евро и российскому рублю. Валютная корзина выросла на 0,19%. Правда, по итогам мая валютная корзина потеряла в цене 1,16%.

Курс доллара вырос на 0,0021 BYN до 2,1010 BYN/USD. Это максимальный уровень за прошедшие три с половиной недели. Напомним, что месяц май американская валюта завершила с минусом — 0,0068 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0090 рубля до 2,3474 BYN/EUR до максимума почти за 3 недели (20 дней). За прошедший месяц европейская валюта подешевела на 0,0186 BYN (−0,79%), а с начала года курс евро обвалился на 0,1350 рубля (−5,46%).

Курс российского рубля вырос на 0,0043 рубля до 3,2116 BYN/100 RUB. Ещё в пятницу рубль РФ был на минимуме с середины января 2019 года.


Россия

Банк России продолжил девальвировать российский рубль. Так, курс доллара на завтра вырос на 17 копеек до 65,5547 российских рублей, а официальный курс евро подорожал на 37 копеек до 73,2180 российских рублей.

Источник: select.by
14:06 03/06/2019
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