Директора "Минского домостроительного комбината" поймали на взятке
Силовики возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении директора ОАО "Минский домостроительный комбинат" Сергея Семашко. Предприятие входит в гособъединение "Минскстрой".
Об этом сообщили TUT.BY источники.
По данным следствия, 30 мая в Минске Сергей Семашко получил от представителя частной компании взятку в размере 300 рублей. Деньги были переданы за обеспечение директором своевременной оплаты за выполненные подрядчиком работы на строительстве жилого дома по улице Купревича.
По информации TUT.BY, подозреваемый признался в получении взяток на сумму более 2,5 тысячи рублей и уже погасил ущерб.
Семашко не задерживали, он отпущен под обязательство о явке. Дело ведет КГБ. В пресс-службе ведомства пока не ответили.
ОАО «Минский домостроительный комбинат» входит в гособъединение «Минскстрой». Предприятие строит многоэтажные жилые дома в качестве заказчика с 2002 года.
11:39 03/06/2019