



По данным следствия, 30 мая в Минске Сергей Семашко получил от представителя частной компании взятку в размере 300 рублей. Деньги были переданы за обеспечение директором своевременной оплаты за выполненные подрядчиком работы на строительстве жилого дома по улице Купревича.





По информации TUT.BY, подозреваемый признался в получении взяток на сумму более 2,5 тысячи рублей и уже погасил ущерб.





Семашко не задерживали, он отпущен под обязательство о явке. Дело ведет КГБ. В пресс-службе ведомства пока не ответили.









ОАО «Минский домостроительный комбинат» входит в гособъединение «Минскстрой». Предприятие строит многоэтажные жилые дома в качестве заказчика с 2002 года.



