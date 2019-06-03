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Директора "Минского домостроительного комбината" поймали на взятке

Силовики возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении директора ОАО "Минский домостроительный комбинат" Сергея Семашко. Предприятие входит в гособъединение "Минскстрой".

Директора "Минского домостроительного комбината" поймали на взятке
Об этом сообщили TUT.BY источники.

По данным следствия, 30 мая в Минске Сергей Семашко получил от представителя частной компании взятку в размере 300 рублей. Деньги были переданы за обеспечение директором своевременной оплаты за выполненные подрядчиком работы на строительстве жилого дома по улице Купревича.

По информации TUT.BY, подозреваемый признался в получении взяток на сумму более 2,5 тысячи рублей и уже погасил ущерб. 

Семашко не задерживали, он отпущен под обязательство о явке. Дело ведет КГБ. В пресс-службе ведомства пока не ответили.


ОАО «Минский домостроительный комбинат» входит в гособъединение «Минскстрой». Предприятие строит многоэтажные жилые дома в качестве заказчика с 2002 года.


11:39 03/06/2019
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