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В Центробанке Эстонии остался единственный слиток золота. И тот некондиция

В Центробанке Эстонии остался всего один слиток золота весом 11 кг и стоимостью полмиллиона евро. Продали бы и его, но он — некондиция.

Таллин предпочитает диверсифицировать риски, покупая ценные бумаги США. Большая часть золотого запаса хранится в иностранных банках в США «в целях безопасности». Такое решение власти страны приняли еще во времена провозглашения независимости.

В помещении эстонского Центробанка находится всего один золотой слиток. Он весит 11 кг. Его стоимость оценивается в полмиллиона евро.

Про этот слиток было сказано так: «в некотором роде это музейный экспонат», поскольку это не кондиция, его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках.


3 мая эстонский Центробанк отметил 100-летний юбилей. Единственному слитку золота, который хранится в этом учреждении, 97 лет.

Большую часть золотого запаса Эстонская республика продала еще в 90-х годах прошлого века после выхода из состава СССР. Вырученные средства Эстония инвестировала в более ликвидные финансовые инструменты: в акции и гособлигации.

Эстония находится на предпоследнем месте по золотому запасу среди европейских стран, уступая лишь Мальте (90 кг золота).

Запас драгметалла в других Балтийских странах также невелик. В Латвии — 6,6 тонны, в Литве — 5,8 тонны.


Эксперты спорят по поводу того, является ли золото защитным активом или это, скорее, миф? Одна из распространенных точек зрения — стоимость золота растет в противофазе к фондовому рынку. То есть, если глобальный фондовый рынок обрушится, то золото подскочит в цене.

Но если кризисная ситуация в экономике затянется, то непонятно, насколько будет востребовано золото и как оно способно поддержать экономику.

В любом случае активная скупка золота регулятором — тревожный сигнал для граждан. Следует готовиться к худшему сценарию в экономике.


Источник: gazeta.ru
10:13 03/06/2019
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