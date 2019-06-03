«Цели накручивать рост за счёт приобретений компаний не было и нет»

Сооснователь и председатель совета директоров EPAM Systems Аркадий Добкин недавно приезжал в Минск и посетил хакатон EPAM Engineering Jam. Предприниматель нашел время для dev.by и ответил на несколько вопросов.





Об эффективности хакатонов





— На хакатонах EPAM выстреливают идеи, которые становятся продуктивными для наших клиентов. Среди наших партнёров есть компания, которая началась вот с таких обсуждений идей. В рамках подобных хакатонов есть возможность решить какую-то задачу, создать прототип за очень короткое время и при этом коммуницировать непосредственно с заказчиком. Это не всегда приводит к каким-то выдающимся результатам, но позволяет понять проблему.





Мы решили сделать то же самое в Минске, показать госорганизациям, предприятиям, какие новые технологии, какие решения можно получить. Результаты увидим через год или два. Но, возможно, уже через три месяца поймём, что ничего не случится, и подумаем, как организовать процесс еще лучше.​





Победителем EPAM Engineering Jam стало приложение для ЖКХ: через него можно быстро вызвать сантехника, электрика или другого специалиста на платной основе. Второе место у команды, которая разрабатывала систему регулирования воздуха для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, которая может быть использована МЧС, третье — у разработчиков экологической карты Минска.









О создании в Беларуси ИТ-университета





— Идея хорошая. Образование — это глобальная проблема, и Беларусь не исключение. Многие проблемы очень похожи, хотя есть наверняка и очень специфичные для страны.





Как сделать так, чтобы главной целью было бы эффективное получение конкретным учащимся нужных и качественных знаний, а не какие-то другие показатели? Такие, например, как количество усреднённых часов, потраченных в классе на усреднённого ученика усреднённым преподавателем. Как сделать так, чтобы преподавателей волновал именно объективно измеренный результат обучения? Как, применяя новые технологии и основанные на них новые методики, повысить эффективность обучения, определить среди преподавателей лучших и научиться масштабировать их подходы? При этом персонализировать эти подходы для каждого конкретного ученика? Это проблема не только образования, но и других отраслей. Как найти лучших врачей, лучших инженеров, программистов и научиться их «масштабировать», используя пути, которые еще вчера были не очевидны. Этим надо заниматься.





Обучение уходит в персонализацию. Вместо того, чтобы принуждать всех студентов идти на общую лекцию или на одн и же практические занятия, может быть гораздо эффективнее определить, какая информация, кому из них и в какой форме будет полезна для максимально быстрого усвоения и развития способностей. Наверное, имеет смысл рассматривать новый университет как новый и с такой точки зрения.





Ну и в принципе, чем выше конкуренция на рынке образования, чем больше частных инициатив в дополнение к государственным. И тем выше шанс, что кто-то найдёт правильное решение, и что кто-то это решение позаимствует в хорошем смысле этого слова — то есть промасштабирует максимально эффективные подходы. Такое «заимствование» происходит всегда, когда есть реальная конкуренция. Поэтому, может быть, имеет смысл говорить и о создании реально конкурентной среды в образовании, а не только об одном университете.





Об инвестиционных сделках и покупках компаний





— Цель этих сделок для EPAM — ускорение развития компетенций, которые мы в EPAM считаем важными компонентами наших решений. Компании необходимо постоянно меняться, создавать внутренние вызовы для наших сотрудников, находить правильный баланс многофункциональных экспертиз для клиентов.





Иногда мы можем приобрести маленькую компанию из 10 человек, но со знаниями, необходимыми нам для построения полноценного решения в десятки миллионов долларов.





Цели просто «накручивать» рост за счёт приобретений не было и нет. Неорганическая доля роста у нас составляет 1-2%. И инвесторы это хорошо понимают. Выше всего они ценят органический рост. И мы осуществляем сделки, чтобы ускорить такой органический рост.









​EPAM в 2018 году приобрела:

Диджитал-агентство TH_NK, которое специализируется на консалтинге. Сумма сделки оценивается в 35 миллионов долларов.

Continuum из Бостона (с офисами в Милане, Сеуле и Шанхае), которая занимается продуктовым дизайном. Сумма сделки оценивается в 55,5 миллионов долларов. Крупнейшая сделка EPAM​.





О переезде специалистов из Европы в офис EPAM в Беларуси





— У нас есть определённое количество специалистов, которые переехали в Беларусь по разным причинам. Мы это приветствуем, это расширяет наши возможности тут, помогает учиться тем, кто приехал, и тем, кто находится тут постоянно.





По определённым специальностям это особенно важно. В Беларуси, например, до сих пор большой недостаток профессионалов в области продуктового менеджмента или, например, с международным опытом в консалтинге. И EPAM, и все наши сервисные и продуктовые компании это чувствуют. Такие специалисты нужны, но получить этот опыт в Беларуси непросто. Несмотря на то, что есть определенный прогресс, пока реальных клиентов не будет хватать локально, этот недостаток будет оставаться. Одно из решений — привлечение специалистов из-за рубежа.