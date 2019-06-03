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Что изменилось с июня: срок уплаты подоходного налога, мобильные тарифы, плата за горячую воду

В июне выросли тарифы на горячую воду, сроки уплаты подоходного налога сдвинулись на две недели вперед, а операторы сотовой связи продолжили пересматривать тарифы.

Сдвинулись сроки уплаты подоходного налога


С этого года подоходный налог нужно уплатить не до 15 мая, как ранее, а по 1 июня, согласно новой редакции Налогового кодекса. А учитывая, что в 2019-м первый день лета пришелся на субботу, то крайним сроком стало 3 июня.

Выросли тарифы на горячую воду и отопление


Экономически обоснованный тариф остался прежним – Br88,99 за 1 Гкал. Субсидируемые тарифы на отопление и обогрев воды выросли с Br16,9259 до 18,4831 за 1 Гкал. Указ "Об устанoвлении тарифов на жилищно-кoммунальные услуги для населения на 2019 год" предусматривает пoвышение, в целом, на услуги ЖКХ в пределах $5 долларов, в расчете на типoвую двухкoмнатную квартиру с тремя прoживающими в ней, при нoрмативном потреблении услуг.

В результате, повышение тарифа на теплоснабжение составило $1,1, на услуги ЖКХ в целом, с 1 января, - $3,9. В этом году повышались тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, на капитальный ремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома и размеры возмещения расходов на электроэнергию. Тарифы на техническое обслуживание жилого дома, лифта и обращение с твердыми коммунальными отходами остались прежними.


velcom поменял не только название, но и условия по тарифам


velcom | A1 на большинстве тарифных планов фиксированной связи увеличивает скорость интернет-доступа.

Ежемесячный платеж для физлиц, при этом, вырастет в среднем на 1,8-6,5%, для корпоративных абонентов - на 5%.


Интерфакс
08:35 03/06/2019
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