Boeing нашел дефектные детали у 312 самолетах

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Авиастроительная компания Boeing выявила дефекты деталей предкрылков у 312 самолетов моделей Boeing 737NG и Boeing 737MAX, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Boeing сообщил FAA, что предкрылки некоторых 737NG и 737MAX могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности. Бракованные детали склонны к преждевременному износу.





"В США речь идет о 32 самолетах модели NG и 33 модели MAX. Во всем мире – 133 NG и 179 MAX", – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, ранее Boeing устранила неисправности в программного обеспечения (ПО) тренажеров-симуляторов полета, на которых проходит обучение пилоты. ПО воспроизводило некоторые условия полета не так, как это происходит в реальности, что, как полагают эксперты, и привело к крушению самолета Boeing 737 Max в Эфиопии. Жертвами крушения стали 157 человек.

В октябре 2018 года такой же Boeing 737 Max 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, все находившиеся на борту 189 человек погибли. После инцидентов почти все страны мира ввели запрет на полеты Boeing в своем воздушном пространстве.



