Беллегпром берется за секонд-хенды

«Надо больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь. Условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризация — что реально входит в подкатегорию секонд-хенд. На каких условиях они входят, какими таможенными облагаются пошлинами? В этот вопрос будем углубляться, изучать и, конечно же, будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась», — заявила глава «Беллегпрома».



