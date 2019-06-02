Минфин: Беларусь и Россия не ведут переговоров по налоговому маневру

Стороны приостановили переговоры на время уточнения программы реализации договора о Союзном государстве. После согласования программы о союзном договоре Беларусь и Россия вновь будут обсуждать компенсацию от налогового манёвра.





Замминистра также назвал сумму потерь Беларуси от налогового манёвра РФ: порядка 600 млн, рублей или $ 300 млн. Эта сумма рассчитана исходя цены нефти 60 долларов за баррель. При росте или падении цен на нефть сумма ущерба будет меняться.









С этого года Беларусь получает российскую нефть по новым условиям. Из-за налогового манёвра цена беспошлинных поставок нефти в Беларусь растёт пропорционально снижению российской экспортной пошлины на нефть. По подсчётам белорусской стороны, дополнительные издержки в связи с налоговым манёвром в 2019-2024 годы превысят $10,5 млрд.



