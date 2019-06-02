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Минфин: Беларусь и Россия не ведут переговоров по налоговому маневру

Беларусь и Россия поставили на паузу переговоры по компенсациям от налогового манёвра. Об этом заявил замминистра финансов Дмитрий Кийко.

Стороны приостановили переговоры на время уточнения программы реализации договора о Союзном государстве. После согласования программы о союзном договоре Беларусь и Россия вновь будут обсуждать компенсацию от налогового манёвра.

Замминистра также назвал сумму потерь Беларуси от налогового манёвра РФ: порядка 600 млн, рублей или $ 300 млн. Эта сумма рассчитана исходя цены нефти 60 долларов за баррель. При росте или падении цен на нефть сумма ущерба будет меняться.


С этого года Беларусь получает российскую нефть по новым условиям. Из-за налогового манёвра цена беспошлинных поставок нефти в Беларусь растёт пропорционально снижению российской экспортной пошлины на нефть. По подсчётам белорусской стороны, дополнительные издержки в связи с налоговым манёвром в 2019-2024 годы  превысят $10,5 млрд.

В конце 2018 года Россия заявила о нецелесообразности выплат Беларуси компенсаций в связи с изменением российской налоговой политики. На фоне переговоров о компенсациях в Москве заявили об углублении союзной интеграции и актуализации договора о Союзном государстве, сообщает interfax.by.

16:20 02/06/2019
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