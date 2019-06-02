Об этом сообщил агентству "Минск-Новости" главный инженер филиала "Энергосбыт" предприятий "Минскэнерго" Олег Египцев. По его информации, таким образом минчане "украли" электроэнергии на сумму 2,176 млн рублей. В бытовом секторе выявили 483 случая, а сумма ущерба здесь составила 128,1 тысячи рублей.





Специалист отмечает, что масштабы хищения электричества сейчас малы по сравнению с 1990-2000 годами, но тем не менее в этом году выявлено на 58 случаев больше нарушений. В частных домах злоупотреблений намного больше, чем в многоквартирных.









Минчане по-прежнему используют различные технические ухищрения, чтобы заставить счетчик электроэнергии работать медленнее и таким образом "накручивать" меньше киловатт в час, чем потребляется в реальности.





За хищение электроэнергии предусмотрен штраф в пятикратным размере от причиненного ущерба.