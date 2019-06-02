2 июня в Китае состоялась встреча посла Беларуси Кирилла Рудого и гендиректора компании Heshu Software Ltd. Тана Йи (Tang Yi), сообщает пресс-служба беларусского посольства.





Стороны обсуждали вступление китайской компании в индустриальный парк «Великий камень» и регистрацию в качестве резидента в беларусском Парке высокий технологий.









Беларусские дипломаты уже знакомились с деятельностью китайской компании. В конце ноября прошлого года генконсул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель посещал офис Heshu Software и познакомился с продуктами компании, в том числе с оборудованием для майнинга криптовалют и других вычислений серии Jiajiabao. Во время прошлогодней встречи китайские бизнесмены приняли решение открывать дочернее предприятие в Беларуси для выхода на европейский рынок.