Китайский производитель оборудования для майнинга хочет вступить в ПВТ и «Великий камень»
Китайцы хотят создать дочернюю компанию в Беларуси для выхода на европейский рынок.
2 июня в Китае состоялась встреча посла Беларуси Кирилла Рудого и гендиректора компании Heshu Software Ltd. Тана Йи (Tang Yi), сообщает пресс-служба беларусского посольства.
Стороны обсуждали вступление китайской компании в индустриальный парк «Великий камень» и регистрацию в качестве резидента в беларусском Парке высокий технологий.
Беларусские дипломаты уже знакомились с деятельностью китайской компании. В конце ноября прошлого года генконсул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель посещал офис Heshu Software и познакомился с продуктами компании, в том числе с оборудованием для майнинга криптовалют и других вычислений серии Jiajiabao. Во время прошлогодней встречи китайские бизнесмены приняли решение открывать дочернее предприятие в Беларуси для выхода на европейский рынок.
Источник: reform.by
15:47 02/06/2019