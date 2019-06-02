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Какие доходы и траты у средней белорусской семьи

Домашние хозяйства по-прежнему подавляющую часть денег тратят на потребительские расходы.


Об этом информирует пресс-служба Белстата. Как сообщает ведомство, только на питание белорусов приходится 39,6 % всех затрат.

В Белстате отмечают, что в первом квартале текущего года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 290,3 рубля в месяц.

При этом, как подчеркивает пресс-служба ведомства, в городах и поселках городского типа семьи рассчитывали в среднем на 1 387,7 рубля в месяц, в сельской местности такой показатель составил 1 038 рублей в месяц.

По статистике, в 2018 году на одно домашнее хозяйство располагаемые ресурсы составляли 1 217 руб. ежемесячно.


Соответственно, в начале текущего года рост превысил 73 рубля.

С начала года по март денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 214,3 рубля в месяц, из них на потребительские расходы пришлось 905,2 рубля.

Значительную часть денег белорусские семьи тратят на покупку продуктов питания, что составляет 39,6 %, на непродовольственные товары – 31,1% денежных средств, оплаты услуг – 26,4 %.

14:10 02/06/2019
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