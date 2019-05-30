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Беларусь не попала в рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира

Швейцарская бизнес-школа IMD представила ежегодный рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира. В список вошли все страны-соседи Беларуси, однако Беларуси в нем нет.

Список  IMD World Competitiveness Rankings возглавил Сингапур. За год эта страна "взлетела" в рейтинге на две строчки. Он занял первое место впервые с 2010 года. Прошлогодний лидер, США, наоборот потерял две позиции и опустился на третье место. Вторым, как и в прошлом году, стал Гонконг.

В первую десятку также вошли Швейцария, Объединенные Арабские эмираты, Нидерланды, Ирландия, Дания, Швеция и Катар. Самый значительный скачок за год сделала Саудовская Аравия, поднявшаяся на 13 строчек с 39-го на 26-е место. Самое резкое падение продемонстрировала Чили – за год страна опустилась на семь позиций с 35-го на 42-е место.

В рейтинг вошли все страны-соседи Беларуси. Так Литва в списке заняла 29-е место, Польша - 38-е, Латвия - 40-е, Россия - 45-е, а Украина - 54-е. 

Всего в рейтинг включено 63 страны. На последнем месте, как и в прошлом году, находится Венесуэла. Предпоследнее место досталось Монголии. 


Thinktanks.by
10:33 02/06/2019
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