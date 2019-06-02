"Накануне ЧП на предприятии отстранен от работы генеральный директор - за систематические нарушения в ГосНИИ "Кристалл" норм промышленной безопасности", - рассказали представители предприятия.





Инцидент стал вторым по счету на предприятии с начала года. В апреле взрыв, прогремевший в цеху по производству взрывчатки, разрушил одноэтажное кирпичное здание завода.





После этого на предприятии работала комиссия. Была проведена проверка, по итогам которой гендиректора завода отстранили от должности.





Новый взрыв прогремел в субботу в цехе полимеров (ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила) ГосНИИ "Кристалл", после чего на территории начался пожар, а затем прозвучал еще один взрыв.









В результате инцидента, по последним данным, пострадали 82 человека, из них 15-ти потребовалась госпитализация. Один человек находится в тяжелом состоянии.





Взрывная волна выбила около 340 стекол в близлежащих жилых домах.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".



