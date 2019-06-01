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Спор: «Славянка» считает необоснованными претензии властей Беларуси к качеству конфет «Обыкновенное чудо»

ГК «Славянка» отвергает претензии Госстандарта Беларуси к качеству выпускаемых компанией конфет «Обыкновенное чудо», считая их необоснованными.

Как сообщила «Интерфаксу» начальник отдела технического контроля, стандартизации, сертификации и системы менеджмента качества ГК «Славянка» Елена Сидорова, протокол анализа, проведенного в РУП «Лидский центр стандартизации метрологии и сертификации», в отношении вафельных неглазированных конфет «Обыкновенное чудо» был получен компанией в апреле 2019 года.

  «Сразу после получения такого сигнала арбитражные образцы продукции данной партии были направлены в аккредитованную лабораторию системы Роспотребнадзора, получены официальные результаты о соответствии нормам микробиологической чистоты продукции. Никаких нарушений и отклонений выявлено не было», — подчеркнула Сидорова.

По ее словам, конфеты производятся на полностью роботизированной линии, продукция проходит тройной контроль при выпуске.

«В результате сравнения норм, указанных в протоколе, было установлено, что к проверенной продукции были применены неадекватные нормы, в 100 раз превышающие установленные нормы по микробиологической чистоте. Правовое поле по безопасности продукции в Таможенном союзе одно, все нормы указаны в Техническом регламенте Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и продукция должна оцениваться по нормам данного регламента, как в России, так и в Беларуси», — сказала начальник отдела.

Продукция компании «стала жертвой политизированных решений», добавила она.

Ранее со ссылкой на «Лидскую газету» сообщалось, что в конфетах «Обыкновенное чудо», которые планировалось реализовывать в школьных столовых в городе Лиде, обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

По данным главного государственного инспектора отдела госнадзора Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта Ирины Квочкиной, в результате проведенных испытаний в аккредитованной лаборатории вафельных неглазированных конфет «Обыкновенное чудо» было установлено их несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям.

Квочкина отметила, что причин наличия бактерии группы кишечных палочек в данной продукции может быть множество — начиная от загрязненного бактериями сырья и заканчивая нарушениями технологического процесса упаковки и хранения.

«По результатам проверки выдано предписание о запрете к реализации опасных конфет, выданы предписания о запрете ввоза и обращения на территории Республики Беларусь, а также о прекращении действия на территории Республики Беларусь декларации о соответствии», — отметила Квочкина.

Кроме того, продукция внесена в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Беларуси, размещенный на сайте Госстандарта, который пополняется по мере выявления в стране опасной продукции.

Справка
Группа компаний «Славянка» — один из крупнейших российских холдингов, который объединяет 4 предприятия кондитерской отрасли: кондитерская фабрика «Славянка», «Фабрика им. Н.К.Крупской», фабрика «Волжанка», фабрика «Конфи». Выпускает более 460 наименований продукции.


produkt.by
19:38 01/06/2019
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