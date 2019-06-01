Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Румас выступил за создание свободной торговли в СНГ

Предложение Румаса: связать стратегию экономического развития СНГ с инициативой «Пояс и Путь».

Он призвал к ее созданию на заседании Совета глав правительств СНГ.
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств СНГ выступил за создание полноценной зоны свободной торговли в рамках Содружества. Он назвал это важнейшей задачей на фоне неопределенности мирового рынка, активизации торговых войн.

 
Как передает БелТА, Сергей Румас подчеркнул важность скорейшего завершения работы над соглашением о свободной торговле услугами. Он также приветствовал подключение к этой работе Узбекистана.

Кроме того, он предложил связать стратегию экономического развития СНГ с инициативой «Пояс и Путь».

Совет глав правительств СНГ состоялся 31 мая в Туркменистане.


reform.by
17:12 01/06/2019
Поделиться



Последние известия


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё