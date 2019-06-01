Румас выступил за создание свободной торговли в СНГ

Он призвал к ее созданию на заседании Совета глав правительств СНГ.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств СНГ выступил за создание полноценной зоны свободной торговли в рамках Содружества. Он назвал это важнейшей задачей на фоне неопределенности мирового рынка, активизации торговых войн.





Как передает БелТА, Сергей Румас подчеркнул важность скорейшего завершения работы над соглашением о свободной торговле услугами. Он также приветствовал подключение к этой работе Узбекистана.





Кроме того, он предложил связать стратегию экономического развития СНГ с инициативой «Пояс и Путь».





Совет глав правительств СНГ состоялся 31 мая в Туркменистане.



