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Почему отощала мясная отрасль?

В Беларуси продолжается сокращение производства мяса.


Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, по итогам первого квартала хозяйства страны произвели в живом весе 425,5 тыс. тонн мяса скота и птицы. Это на 2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, пишет .zautra.by

В «плюс» сработала только одна область – Гомельская, где в этот период было получено 51,3 тыс. тонн мяса скота и птицы, что на 4,8% больше, чем в январе-марте 2018 года.

Все остальные области минусовали, включая  и главный мясной регион – Минщину. Самое заметное падение наблюдалось в Гродненской области – на 7,5% до 68,5 тыс. тонн. В хозяйствах Минской области было произведено 121,7 тыс. тонн мяса. И это на 0,7% меньше, чем было в прошлом году.

Главной проблемой мясной отрасли является сокращение поголовья на фермах по выращиванию крупного рогатого скота и свиней. На говядину и свинину приходится около 60% всего мяса, поступающего в реализацию.


Только аграрники Брестской области смогли в первом квартале этого года превзойти прошлогодние показатели по среднесуточному привесу при выращивании и крупного рогатого скота, и свиней. По второй позиции прирост обеспечили также сельскохозяйственные предприятия Витебщины.


14:11 01/06/2019
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