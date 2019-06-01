Почему отощала мясная отрасль?





Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, по итогам первого квартала хозяйства страны произвели в живом весе 425,5 тыс. тонн мяса скота и птицы. Это на 2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, пишет .zautra.by





В «плюс» сработала только одна область – Гомельская, где в этот период было получено 51,3 тыс. тонн мяса скота и птицы, что на 4,8% больше, чем в январе-марте 2018 года.





Все остальные области минусовали, включая и главный мясной регион – Минщину. Самое заметное падение наблюдалось в Гродненской области – на 7,5% до 68,5 тыс. тонн. В хозяйствах Минской области было произведено 121,7 тыс. тонн мяса. И это на 0,7% меньше, чем было в прошлом году.





Главной проблемой мясной отрасли является сокращение поголовья на фермах по выращиванию крупного рогатого скота и свиней. На говядину и свинину приходится около 60% всего мяса, поступающего в реализацию.









Только аграрники Брестской области смогли в первом квартале этого года превзойти прошлогодние показатели по среднесуточному привесу при выращивании и крупного рогатого скота, и свиней. По второй позиции прирост обеспечили также сельскохозяйственные предприятия Витебщины.



