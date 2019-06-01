Если никакого производства там не появится, участки могут изъять

Вице-премьер Владимир Дворник

Фото: Павел Мицкевич





- Какова эффективность выделения в Минской области земельных участков для ОАЭ и Катара? На этот вопрос не смогли ответить ни Министерство лесного хозяйства, ни другие государственные органы, - обратилась к вице-премьеру депутат Анна Канопацкая.





- Данный участок был выделен решением облисполкома для ведения промышленного производства. Поэтому сегодня там создаются программы, которые должны обеспечить экономическую эффективность выделенных участков. Как только у нас появится информация на эту тему, мы обязательно вам ее дадим, - пообещал Владимир Дворник.





- Этот участок был выделен в 2014 году, - напомнила Анна Канопацкая.





- Да, к сожалению, до сих пор он не востребован как промышленный, поэтому о целях, на которые выделен облисполкомом участок, мы пока не имеем информации.





- Прошло четыре года, может быть, более эффективным было бы передать эти участки каким-нибудь другим лицам? - предложила депутат.





- Они сегодня никакого вреда не приносят. За этим следят специальные государственные службы, которые отвечают за сохранность лесфонда, там все находится в нормальном состоянии. Если мы увидим, что не будет осуществляться какой-то производственной деятельности, то исполком изымет этот участок и возвратит обратно в хозяйствование, - ответит Владимир Дворник.





Речь, скорее всего, идет о нескольких крупных земельных участках в Минской области. 25 гектаров на берегу Дубровского водохранилища - это в Смолевичском районе - отдали под строительство резиденции государства Катар. Участок обнесли забором, внутри уже появились одноэтажные домики охраны.





Еще два участка общей площадью в 25 квадратных километров под охотничьи угодья Катара выделили в Логойском районе. Первый находится между Плещеницким водохранилищем и деревней Булаховка, согласно кадастровому реестру, назначение его - для строительства и эксплуатации охотничьих вольеров и объектов для их обслуживания. Второй участок - между деревнями Выгор, Лесники, Камено и Погост, выделен для ведения лесного хозяйства. Участки выдали на 99 лет без взимания платы.





Есть еще один участок в Логойском районе - между деревнями Заколюжье и Лавники, площадью 32 квадратных километра. Его назначение - для строительства и эксплуатации резиденции, охотничьих вольеров, искусственных водоемов, охотничьих домиков, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Согласно паспорту объекта, участок выделен компании «КПИ Спешл Проджектс», которая принадлежит Kopaonik Property Investment LLC из ОАЭ. Именно эта компания получила под застройку участок, на котором находился павильон ВДНХ и вторая городская больница.





Участки в Логойском районе обнесли высоким забором с колючей проволокой, периметр внутри патрулирует охрана. Местные жители говорят, что туда завезли оленей и косуль, и периодически устраивают охоту.



