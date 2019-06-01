В Беларуси подорожали горячая вода и отопление
Сегодня в Беларуси подорожали горячая вода и отопления. Повышение тарифа на тепловую энергию, используемую для подогрева воды и на нужды отопления, в этом году было предусмотрено не с 1 января, а с 1 июня. Такая норма была прописана в указе президента.
С 1 июня гигакаллория тепловой энергии для населения стоит 18,4831 рубля. Она подорожала на 1,5572 рубля или на 9,2%. Стоимость гигакаллории по полному возмещении затрат теперь составляет 88,99 рубля.
Последствия нынешнего подорожания станут более ощутимы в счетах на коммунальные услуги с наступлением отопительного сезона.
09:31 01/06/2019