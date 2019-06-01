Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

В Беларуси подорожали горячая вода и отопление

Сегодня в Беларуси подорожали горячая вода и отопления. Повышение тарифа на тепловую энергию, используемую для подогрева воды и на нужды отопления, в этом году было предусмотрено не с 1 января, а с 1 июня. Такая норма была прописана в указе президента.

С 1 июня гигакаллория тепловой энергии для населения стоит 18,4831 рубля. Она подорожала на 1,5572 рубля или на 9,2%. Стоимость гигакаллории по полному возмещении затрат теперь составляет 88,99 рубля.

Последствия нынешнего подорожания станут более ощутимы в счетах на коммунальные услуги с наступлением отопительного сезона.
Reform.by
09:31 01/06/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
В Беларуси с 1 июня подорожали сигареты
Какие цены будут в этом году на белорусскую клубнику
Госсекретарь США: Иран напал на танкеры ради роста стоимости нефти


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё