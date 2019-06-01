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Правительство и ЕБРР не сошлись в цене «Белинвестбанка»

Европейский банк оценивает его в 2,7 раза дешевле Совмина.

Правительство рассмотрело предварительные и ориентировочные условия ЕБРР по вхождению в акционерный капитал ОАО «Белинвестбанк». Европейский банк реконструкции и развития уже несколько лет вовлечен в предприватизационную подготовку банка. Меморандум, заключенный ЕБРР и правительством, первоначально предусматривал вхождение в капитал банка еще в 2016 году. Однако потом этот шаг был отложен. ЕБРР предоставил кредит беларусскому правительству для пополнения капитала банка.

В этом году переговоры по вхождению в акционерный капитал активизировались. Как сообщает БелТА со ссылкой на Госкомимущество, условия, предложенные ЕБРР, в основном учитывают его интересы. Главное расхождение заключается в оценке капитала банка. В соответствии с оценкой ЕБРР она составляет 251 млн рублей, в то время как правительство настаивает на 680,3 млн рублей по состоянию на 1 января этого года.

Вхождение ЕБРР в акционерный капитал «Белинвестбанка» способно повысить его стоимость при последующем привлечении стратегического инвестора.

Reform.by
09:22 01/06/2019
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