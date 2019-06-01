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В Беларуси с 1 июня подорожали сигареты

Цены выросли на 5 копеек.

В Беларуси с 1 июня опять подорожали некоторые виды сигарет.

ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» сегодня повысила на 5 копеек цены на сигареты Pall Mall. Обычный Pall Mall теперь продается по 2 рубля 40 копеек, а Nano и Superslims по 2 рубля 20 копеек или 2 рубля 25 копеек, в зависимости от вида.

Kent Double Mix и Kent Feel также прибавили в цене 5 копеек. Их теперь продают по 3 рубля 10 копеек. Некоторые виды Kent HDi, Kent Nanotek, Ken Mode и Kent Nano подорожали на ту же величину, но стоят 3 рубля 5 копеек. В продаже появился Kent Mix Purple Fresh за 3 рубля 10 копеек.

На 5 копеек также дорожают некоторые виды Rothmans. Они теперь стоят 2 рубля 50 копеек.

ООО «Табак-Инвест» начало с 1 июня предлагать Sobranie Refine Evolve за 3 рубля 22 копейки.

«Беларусьторг» начал продавать Bond по 1 рубль 90 копеек и Vogue La Cigarette по 3 рубля 60 копеек. На 5 копеек выросла цена Richmond. Они стоят 4 рубля 40 копеек или 4 рубля 55 копеек в зависимости от вида. AROMA RICH подорожал на 5 копеек до 3 рублей 80 копеек. Kiss BROWN прибавил ту же сумму и будет стоить 2 рубля 40 копеек.
 
Reform.by
09:18 01/06/2019
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