Что экономист Чалый рассказал о новой "фишке" Лукашенко

– Озеленение и благоустройство – это теперь наша новая фишка, – комментирует ситуацию в эфире программы «Экономика на пальцах» экономист Сергей Чалый. – Это собственно то, что является «подарком» от власти народу к выборам. Потому что с зарплатами... Ну, как-то неловко получилось. Да, вроде бы получилось 1000 рублей, но это же все равно не 500 долларов. Да и вообще, не растет как-то благосостояния всерьез, пишет , – комментирует ситуацию в эфире программы «Экономика на пальцах» экономист Сергей Чалый. – Это собственно то, что является «подарком» от власти народу к выборам. Потому что с зарплатами... Ну, как-то неловко получилось. Да, вроде бы получилось 1000 рублей, но это же все равно не 500 долларов. Да и вообще, не растет как-то благосостояния всерьез, пишет gazetaby.com





По мнению Чалого, недавний проезд Лукашенко по МКАД «с замечанием всех недостатков по пути» – это сценарий, по которому в ближайшее время будут проходить многие выездные мероприятия с участием главы Беларуси.





– Это может выглядеть так. Александр Григорьевич поехал куда-то далеко – отклонился от намеченного маршрута – увидел бесхозяйственность – и последовали какие-то выводы, – прогнозирует экономист.





По его словам, в последнее время глава государства очень часто повторяет фразу, что «придорожная инфраструктура – это лицо страны».





– Если мы решили пойти по пути потемкинские фасадов, то рано или поздно этот путь будет пройден до конца, – предупреждает Чалый. – И в качестве примера такого логического абсурда, которым это все обычно заканчивается, является высказывание президента о том, что инвестор, которая скрывает свои обязательства, должен попадать под жесткие санкции.









Чалый обращает внимание на слова Лукашенко о том, что сроки внешнего благоустройства объектов не должны превышать 3 года, мол, что ему не нравится, когда «машины едут, стоит пыль и грязь и так далее»:





– Вот как у нас теперь понимается благоустройство. Внимание: внутри можешь даже не делать – это твое дело. Главное, чтобы внешне было нормально, благоустроено, людям нравилось. А дальше, если что, забрать эти участки, чтобы неповадно было. У нас уже, Александр Григорьевич, всем настолько неповадно, что наконец нужно подумать, как сделать, чтобы было повадно.





Экономист обращает особое внимание на фразу главы государства о том, что в прошлом году «было высажено два миллиона цветов, а в этом должно быть 8-9 миллионов цветов».





– Что вам еще нужно, уважаемые граждане? Могли бы конечно деньгами дать, но и цветами тоже спасибо, – иронизирует Чалый.



