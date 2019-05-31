"В соответствии с оценкой, проведенной белорусской стороной, рыночная стоимость 100% акций Белинвестбанка на 1 января (2019 года – ИФ) составляет Br680,3 млн", - сказал представитель ГКИ.





Как сообщалось, переговоры о покупке доли в Белинвестбанке с правительством Беларуси ведет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).





В ГКИ проинформировали, что правительство рассмотрело предварительные и ориентировочные условия ЕБРР по вхождению в акционерный капитал ОАО "Белинвестбанк".





"Подавляющая часть этих условий учитывает исключительно интересы ЕБРР", - подчеркнул представитель ведомства.





Так, "по оценке ЕБРР, стоимость капитала (акционерного – ИФ) ОАО "Белинвестбанк" равна Br251 млн ($119,5 млн по текущему курсу – ИФ)".





Таким образом, разница в оценке рыночной стоимости Белинвестбанка, которую сделали правительство Беларуси и ЕБРР, составляет 2,7 раза.





По данным отчетности банка, на 1 января 2019 года собственный капитал Белинвестбанка составлял Br503,6 млн.





Как сообщалось, в июне прошлого года правительство Беларуси одобрило приватизацию Белинвестбанка с участием ЕБРР. Правительство республики рассчитывает с помощью ЕБРР найти для Белинвестбанка стратегического инвестора, которому к 2020 году будет продан контрольный пакет акций. В сентябре 2018 года ЕБРР информировал, что завершил due diligence банка.





Глава ЕБРР Сума Чакрабарти в начале марта встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко и подчеркивал намерение продолжить рост объемов операций банка в стране. Лукашенко также высказал заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия ЕБРР в Беларуси. В марте министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что ЕБРР может стать владельцем 20-25% акций Белинвестбанка. При этом речь может идти и о меньшем пакете. "Если поступает от них официальное предложение, то до конца года мы планировали уже все процедуры провести", - прокомментировал министр тогда предполагаемые сроки сделки.





Председатель правления Белинвестбанка Андрей Бриштелев 15 апреля сообщил, что ЕБРР направил белорусским властям официальное предложение по покупке доли в Белинвестбанке.





Между тем, в мае правительство Беларуси заявило, что обсуждает вопрос приватизации Белинвестбанка также и с Евразийским банком развития (ЕАБР). В пресс-службе ЕАБР подтвердили интерес банка к покупке доли в Белинвестбанке. "Переговоры (с белорусским правительством о покупке доли в Белинвестбанке - ИФ) находятся на начальном этапе. Нам пока сложно дать какую-то подробную информацию. Но мы с большим удовольствием расскажем о достигнутых результатах", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" представитель пресс-службы ЕАБР.





Белинвестбанк образован в 2001 году после слияния Белбизнесбанка и Белорусского банка развития, является уполномоченным банком по обслуживанию государственных программ. Госкомитету по имуществу принадлежит 97,48% его акций, с учетом иных акционеров госдоля составляет 99,08%.



