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Беларусь оценила рыночную стоимость Белинвестбанка в $324 млн для сделки с ЕБРР

Рыночная стоимость 100% акций ОАО "Белинвестбанк" составляет Br680,3 млн (эквивалент $324 млн по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Госкомитете по имуществу (ГКИ) Беларуси.

"В соответствии с оценкой, проведенной белорусской стороной, рыночная стоимость 100% акций Белинвестбанка на 1 января (2019 года – ИФ) составляет Br680,3 млн", - сказал представитель ГКИ.

Как сообщалось, переговоры о покупке доли в Белинвестбанке с правительством Беларуси ведет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

В ГКИ проинформировали, что правительство рассмотрело предварительные и ориентировочные условия ЕБРР по вхождению в акционерный капитал ОАО "Белинвестбанк".

"Подавляющая часть этих условий учитывает исключительно интересы ЕБРР", - подчеркнул представитель ведомства.

Так, "по оценке ЕБРР, стоимость капитала (акционерного – ИФ) ОАО "Белинвестбанк" равна Br251 млн ($119,5 млн по текущему курсу – ИФ)".

Таким образом, разница в оценке рыночной стоимости Белинвестбанка, которую сделали правительство Беларуси и ЕБРР, составляет 2,7 раза.

По данным отчетности банка, на 1 января 2019 года собственный капитал Белинвестбанка составлял Br503,6 млн.

Как сообщалось, в июне прошлого года правительство Беларуси одобрило приватизацию Белинвестбанка с участием ЕБРР. Правительство республики рассчитывает с помощью ЕБРР найти для Белинвестбанка стратегического инвестора, которому к 2020 году будет продан контрольный пакет акций. В сентябре 2018 года ЕБРР информировал, что завершил due diligence банка.

Глава ЕБРР Сума Чакрабарти в начале марта встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко и подчеркивал намерение продолжить рост объемов операций банка в стране. Лукашенко также высказал заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия ЕБРР в Беларуси. В марте министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что ЕБРР может стать владельцем 20-25% акций Белинвестбанка. При этом речь может идти и о меньшем пакете. "Если поступает от них официальное предложение, то до конца года мы планировали уже все процедуры провести", - прокомментировал министр тогда предполагаемые сроки сделки.

Председатель правления Белинвестбанка Андрей Бриштелев 15 апреля сообщил, что ЕБРР направил белорусским властям официальное предложение по покупке доли в Белинвестбанке.

Между тем, в мае правительство Беларуси заявило, что обсуждает вопрос приватизации Белинвестбанка также и с Евразийским банком развития (ЕАБР). В пресс-службе ЕАБР подтвердили интерес банка к покупке доли в Белинвестбанке. "Переговоры (с белорусским правительством о покупке доли в Белинвестбанке - ИФ) находятся на начальном этапе. Нам пока сложно дать какую-то подробную информацию. Но мы с большим удовольствием расскажем о достигнутых результатах", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" представитель пресс-службы ЕАБР.

Белинвестбанк образован в 2001 году после слияния Белбизнесбанка и Белорусского банка развития, является уполномоченным банком по обслуживанию государственных программ. Госкомитету по имуществу принадлежит 97,48% его акций, с учетом иных акционеров госдоля составляет 99,08%.


19:14 31/05/2019
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