ЕРИП введет биометрию для идентификации пользователей
ЕРИП уже этим летом запустит пилотный проект по биометрической идентификации пользователей банковских услуг.
Предполагается, что будут использованы два способа распознавания: по лицу и по голосу. Примечательно, что система будет способна понять, человек ли перед ней или фотография. Если все в порядке, то пользователь сможет зайти в программу и пользоваться всеми ее функциями.
Биометрия не станет заменой стандартной идентификации, а только дополнительным вариантом либо основным к некоторым видам услуг, пояснила Office Life начальник отдела межбанковской идентификации и блокчейн операционного управления ОАО «НКФО «ЕРИП» Ирина Игнатович.
Источник: officelife.media
16:27 31/05/2019
Дерипаску наказали: лоббистам, которые помогли снять санкции с компаний бизнесмена, заплатили миллион долларов