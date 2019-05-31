ЕРИП введет биометрию для идентификации пользователей

Предполагается, что будут использованы два способа распознавания: по лицу и по голосу. Примечательно, что система будет способна понять, человек ли перед ней или фотография. Если все в порядке, то пользователь сможет зайти в программу и пользоваться всеми ее функциями.





Биометрия не станет заменой стандартной идентификации, а только дополнительным вариантом либо основным к некоторым видам услуг, пояснила Office Life начальник отдела межбанковской идентификации и блокчейн операционного управления ОАО «НКФО «ЕРИП» Ирина Игнатович.