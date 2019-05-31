Сегодня в суде Центрального района Минска многолюдно. Более 50 человек ожидают приговора по делу о коррупции в системе Минлесхоза. Обвиняемые, которые на заседание приехали из дома, пришли в суд с большими дорожными сумками. С журналистами они общаться не захотели.





Напомним, суд Центрального района Минска начал рассматривать уголовные дела о коррупции в системе Минлесхоза еще в январе 2019 года. В процессе было 15 обвиняемых. Среди мест работы фигурируют Горецкий, Могилевский, Старобинский, Бобруйский, Логойский лесхозы. Почти у всех есть семьи и дети. На большинство из обвиняемых сегодня, 31 мая, надели наручники прямо в зале суда.









Максимальный срок получил бывший инженер-радиолог Могилевского лесхоза Михаил Григорович, его суд Центрального района Минска приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать высокие должности в течение пяти лет.





Александра Корзуна и Павла Ходоска, которые во время всего процесса были под стражей, суд Центрального района Минска приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в течение пяти лет.





Корзун — бывший генеральный директор предприятия «Плещеницлес». Оно занимается заготовкой и вывозом древесины, производством продукции лесопиления. Находится в Логойском районе. Он под стражей с 25 января 2018 года. В срок наказания ему учтут время в СИЗО.





Павел Ходосок родом из Гомельской области, до задержания работал главным инженером в Узденском лесхозе Минской области. Ранее не судим, под стражей с 30 января 2018 года. Ему также учтут время под стражей в срок наказания.





Еще двоих фигурантов суд признал виновными по ч. 2 ст. 430 УК и приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в течение пяти лет.





Восьмерых человек признали виновными по ч.1 ст. 430 УК и дали 1,5 года лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, в течение пяти лет.





Многие родственники во время оглашения приговора начали плакать. В зале — около 50 человек. Обвиняемые держат себя в руках и молча слушают судью. Приговор читали около 40 минут.





Суд также признал виновными двух бизнесменов. Предпринимателя Виктора Яблонского — виновным по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и по ч.1 ст. 431 УК (Дача взятки) и назначил наказание в виде ограничения свободы на 3 года без направления в исправительные учреждения открытого типа, с конфискацией имущества и запретом заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет.





Еще одного бизнесмена, Андрея Кацызну, суд признал виновным по ч. 1. т. 431 УК (Дача взятки) и отправил на исправительные работы на 1 год с удержанием 25% заработка ежемесячно.





Как рассказал TUT.BY Антон Гашинский, адвокат предпринимателя Виктора Яблонского, в явке с повинной фигурировали суммы взяток от 100 до 500 евро. Однако суммы корректировались в процессе допросов представителей лесхозов и бизнесменов. Максимальная общая сумма взяток у одного из обвиняемых была до 3 тысяч евро.









Фигурантов подозревали в том, что в страны Европы поставлялась качественная древесина.





— Эта информация не нашла своего подтверждения. Как оказалось, в страны Европы, в том числе Балтии, поставлялась обрезная древесина для изготовления поддонов. Это готовое изделие — паллетные доски, а не лес-кругляк. Бизнесмены благодарили незначительными суммами сотрудников лесхозов, чтобы самим не приезжать на место и не осуществлять приемку, чтобы те сами проследили, что качественная древесина, в соответствии с ГОСТом, будет отгружена. Но по законам Беларуси данную схему признали коррупционной.





Адвокат отмечает, что на этапе предварительного следствия бизнесмены погасили ущерб. В суде вину признали все, кроме Александра Корзуна и Павла Ходоска. Их в суд направляли по ч. 2 ст. 430, а после показаний бизнесмена Виктора Яблонского признали виновными по ч. 1 ст. 430.





Яблонский будет обжаловать приговор, так как не согласен с конфискацией имущества и применением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью.





Приговор суда по всем обвиняемым в этом деле не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в течение 10 суток со дня его провозглашения.





Напомним, в феврале 2018 года стало известно, что КГБ раскрыл преступную схему экспорта высококачественных пиломатериалов под видом низкосортного сырья. Председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил, что 24 января 2018 года задержали с поличным одного из руководителей лесохозяйственной отрасли в Витебской области. Взятку ему передавал предприниматель, бывшее должностное лицо Министерства лесного хозяйства.





По словам главы КГБ, высококачественные пиломатериалы под видом низкосортного сырья, фактически дров, через посредников продавали за границу, в основном в страны Балтии. Затем их перепродавали в другие государства по ценам, соответствующим продукции высокого качества. В год за границу уходило 36 тыс. кубов.





В итоге возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ч. 1 ст. 431 (Дача взятки), ч. 2 ст. 430 (Получение взятки). Задержали двух предпринимателей и 12 должностных лиц системы Министерства лесного хозяйства.





15 февраля прошлого года Александр Лукашенко снял с должности министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях». Президент не раз требовал «порядка в лесу». В частности, ранее он поручил искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины по серым схемам.









Суд Центрального района Минска начал рассматривать уголовные дела о коррупции в системе Минлесхоза еще в январе 2019 года.