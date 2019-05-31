



Об этом 27 мая сообщил первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора завода Геннадий Свидерский.





По его словам, предприятие уже вышло на проектную мощность. В апреле на заводе было выпущено 1 719 автомобилей, в планах на июнь — 2 тыс., а в третьем квартале спрос на автомобили составляет около 3 тыс. в месяц. В связи с этим, рассказал Геннадий Свидерский, в июне предприятие начнет набирать и обучать рабочих для работы в две смены, а также переходит на шестидневную рабочую неделю.





В настоящее время на заводе уже заняты более 1,2 тыс. человек. При этом средняя зарплата по предприятию сравнительно невелика — около 1 тыс. рублей. Это меньше средней зарплаты в автомобильной отрасли в Беларуси и меньше средней зарплаты в Китае.





Зато белорусский завод получил первую прибыль: в I квартале текущего года его чистая прибыль превысила 12 млн. рублей. Генеральный директор подчеркнул, что предприятие в январе текущего года рассчиталось по своим кредитным обязательствам.





С начала текущего года на нем выпущено более 6 тыс. автомобилей, а всего с начала производства — около 15 тыс. Из них половина отправлена в Россию. В 2019 года на заводе планируют произвести 22 тыс. автомобилей, причем 15 тыс. предназначены для российского рынка.





Добиться столь впечатляющих результатов предприятию удалось несмотря на то, что выпускаемые на нем автомобили до сих пор продаются только на двух рынках: в Беларуси и России. Причем, примерно поровну. Но ведутся переговоры о реализации автомобилей на рынках Украины, Литвы, Сербии и Молдовы.





Как подчеркнул Геннадий Свидерский, интерес к автомобилям Geely в других странах есть.









Основными покупателями автомобилей являются физические лица, которые обеспечивают 75% спроса на них.





В настоящее время уровень локализации производства на предприятии «БЕЛДЖИ» уже превышает 50%, планируется увеличить его до 60%. В частности, в автомобилях используются белорусские аккумуляторы и шины, планируется использовать белорусские стекла и некоторые детали интерьера.





Правда, отметим, что высокий спрос в Беларуси связан с предоставлением гражданам льготного кредита на покупку Geely.