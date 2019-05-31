Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

ЕС даст Беларуси 3,5 млн евро на модернизацию пункта пропуска "Урбаны"

Грантовый контракт по проекту международной технической помощи подписан между Государственным таможенным комитетом (ГТК) Беларуси и МВД Литвы по модернизации погранперехода Урбаны – Силене, сообщили в ГТК.

"В пункте пропуска "Урбаны" будет установлен стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, а также осуществлена реконструкция и расширение участка дороги, созданы дополнительные полосы движения между латвийским пунктом пропуска "Силене" и белорусским – "Урбаны", - говорится в сообщении комитета.

Также проектом предусмотрена реконструкция инженерных коммуникаций, выделение дорожек для организации пешего пересечения границы в обоих направлениях, совершенствование инфраструктуры управления транспортными потоками.

"Реализация проекта будет способствовать укреплению безопасности на белорусско-латвийской границе, улучшению эффективности проведения таможенного контроля, созданию комфортных условий для пребывания в пункте пропуска и  пересечения границы", - отметили в ГТК.


Реализация проекта началась 25 мая 2019 года. Ведущий бенефициар  – ГТК. Вклад Европейского союза для Беларуси составит порядка 3,5 млн. евро.  


Источник: interfax.by
11:52 31/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Инвестора для строительства крупнейшего в Беларуси ветропарка будут искать через биржу
Лесной отрасли предстоят слушания в парламенте
Не картошкой единой. Чем Лукашенко "накормил" президента Казахстана


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё