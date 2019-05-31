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Лукашенко против: дорожный налог не отвяжут от техосмотра

С высокой долей вероятности, до конца года нынешний порядок взимания дорожного сбора не поменяется.

Лукашенко против: дорожный налог не отвяжут от техосмотра
Предложение Минфина об отвязке от техосмотра госпошлины на допуск к дорожному движению не прошло согласование. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Дмитрий Кийко. "Предложение вносили главе государства, но его не поддержали", — сказал Дмитрий Кийко.

По его словам, сейчас рассматривается возможность включения пошлины в цену топлива, против чего ранее возражало Министерство финансов. С высокой долей вероятности, до конца года нынешний порядок взимания дорожного сбора не поменяется.


Напомним, в начале октября 2018 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что уже в середине 2019 года уплату дорожного налога отвяжут от техосмотра.

«Право на доступ к дорожному движению водители будут оплачивать в ЕРИП — на срок от 1 месяца. То есть будет восстановлена справедливость в отношении тех лиц, кто использует автомобиль не круглый год. Самое сложное тут — система контроля, которая позволит выявлять тех, кто сбор не уплатил», — рассказал премьер-министр.

Премьер-министр Беларуси сообщил тогда, что новая схема, по предварительным данным, заработает с 1 июля 2019 года.


Источник: tut.by
10:29 31/05/2019
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